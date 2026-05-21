Persecución en Culiacán Dejó Dos Civiles Armados Detenidos y Varios Militares Heridos

Una persecución entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y policías estatales del Grupo Interinstitucional dejó como saldo dos personas detenidas, varios militares lesionados y el aseguramiento de armas, municiones y equipo táctico la tarde de este jueves 21 de mayo sobre la carretera La 20, a la altura del campo Santa Marta, en Culiacán. El operativo se desplegó luego de que las autoridades detectaran a civiles armados que viajaban en varios vehículos por la zona.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron poco antes de las 4:30 de la tarde, cuando las corporaciones de seguridad intentaron intervenir a los ocupantes de las unidades sospechosas. A partir de ese momento, inició una persecución sobre la vialidad, durante la cual los presuntos delincuentes arrojaron ponchallantas para tratar de frenar el avance de las autoridades y facilitar su escape.

Durante el despliegue, una patrulla militar salió de la cinta asfáltica y cayó a un canal a un costado de la carretera. El accidente dejó a varios elementos lesionados, aunque las autoridades señalaron que ninguno de ellos presentaba heridas de gravedad. La movilización continuó en distintos puntos del área mientras se mantenía la búsqueda de los involucrados.

Persecución en Culiacán deja varios militares heridos y dos civiles armados detenidos.

Conforme avanzó el operativo, las fuerzas de seguridad lograron detener a dos presuntos delincuentes que viajaban en una camioneta. Además, en la intervención fueron aseguradas armas, municiones y diverso equipo táctico que presuntamente era utilizado por los civiles armados que participaron en la persecución.

En medio de la movilización también se reportó que sujetos armados intentaron despojar un camión de jornaleros, presuntamente con la intención de bloquear la carretera y dificultar la acción de las autoridades. Sin embargo, el operativo continuó tanto por tierra como por aire para mantener vigilancia en la zona y tratar de ubicar a más involucrados.

La presencia de unidades militares y estatales generó movimiento constante sobre la carretera La 20 y en los alrededores del campo Santa Marta, mientras las corporaciones realizaban recorridos y revisiones derivadas de los hechos registrados durante la tarde.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre más detenciones relacionadas con este caso. Los dos asegurados, junto con las armas y el equipo decomisado, quedaron bajo resguardo de las instancias correspondientes, mientras continúan las investigaciones.

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