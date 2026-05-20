Incendio Consume Vivienda en Zona Centro de Ensenada; Hallaron Un Cuerpo Calcinado

Un incendio registrado en una vivienda improvisada ubicada en el cruce de la avenida Juárez y calle Mar, en la zona centro de Ensenada, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y dejó daños materiales de consideración, además del hallazgo de una persona sin vida al interior del predio afectado. El siniestro consumió por completo la casa habitación donde se originó el fuego y también alcanzó vehículos y estructuras cercanas.

De acuerdo con la información reportada en el lugar, las llamas se propagaron rápidamente debido a la gran cantidad de material combustible presente en la vivienda. Esto generó la intervención de aproximadamente 20 elementos del cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores para contener el incendio y evitar que alcanzara comercios y viviendas aledañas en esta parte de la ciudad.

Durante las maniobras de emergencia se contó además con el apoyo de pipas de agua pertenecientes a la Marina y a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), con el objetivo de reforzar las labores de sofocación y disminuir el riesgo de una mayor propagación del fuego hacia otros inmuebles cercanos.

Reportan incendio en viviendas improvisadas de la zona centro de Ensenada.

El incendio dejó pérdidas totales en la vivienda donde inició el siniestro. Asimismo, se reportaron afectaciones en la carrocería de tres vehículos que se encontraban en las inmediaciones y daños visibles en la fachada de unos departamentos contiguos al lugar del incidente.

Una vez que el fuego fue controlado por los cuerpos de emergencia, personal de la Fiscalía acudió al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las causas que originaron el incendio. Durante la inspección realizada en el predio fue localizado un cuerpo calcinado.

Hasta el momento, las autoridades reportan una víctima fatal derivada de este incidente, mientras que no se informó sobre personas lesionadas durante las labores de atención y control del siniestro en la zona centro de Ensenada.

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Información de Diego Robles | N+

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