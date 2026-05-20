Detienen a Hombre y Decomisan Droga tras Persecución por Robo en Zona Centro de Tijuana
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Una persecución derivada de un robo de vehículo en una gasolinera de la Zona Centro permitió en el aseguramiento de 17 paquetes de sustancias ilícitas
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Un operativo implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), tras el reporte de un robo de vehículo en la zona centro de Tijuana, derivó en el aseguramiento de 17 paquetes con sustancias ilícitas y la detención de un hombre.
De acuerdo con el informe, el incidente fue detectado mediante el sistema de videovigilancia y drones, luego de que se reportara el robo de un automóvil en una gasolinera, donde el propietario fue despojado de la unidad mientras se encontraba en un establecimiento cercano.
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Operativo aéreo y terrestre permitió ubicar al sospechoso
Tras el reporte, se desplegó un operativo coordinado entre agentes en tierra y el equipo de drones, lo que permitió localizar el vehículo robado y al presunto responsable, identificado como Jesús Horacio “N”.
Durante el traslado del automóvil, un paquete sospechoso se desprendió, lo que alertó a los oficiales
Hallan 16 paquetes adicionales dentro del vehículo
Al realizar una inspección preventiva en una vagoneta roja con placas de California, los agentes localizaron 16 paquetes más que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, sumando un total de 17 envoltorios asegurados.
El detenido, junto con el vehículo y la presunta droga, fue puesto a disposición de la autoridad investigadora federal, que será la encargada de determinar su situación legal.
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APG