Detienen a Hombre por Presunta Violencia Familiar y Amenazas en Delicias II, Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a un hombre señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar contra una mujer y amenazas en hechos ocurridos en el fraccionamiento Delicias II, en el municipio de Tijuana, Baja California.

La intervención se registró la tarde del 18 de mayo, luego de que agentes atendieran un reporte emitido por la Central de Radio, en el que se alertaba sobre un caso de violencia contra la mujer en un domicilio de la zona.

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Víctima señaló agresiones y riesgo para su hija

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con una mujer, quien manifestó que su esposo la había amenazado de muerte, además de mostrar conductas agresivas contra su hija, lo que motivo la solicitud de inmediato.

Ante el señalamiento directo y priorizando la seguridad de las víctimas, los agentes procedieron a la detención de Miguel Ángel "N", de 51 años.

El individuo fue informado de sus derechos constitucionales y posteriormente trasladado ante la autoridad correspondiente, donde se determinará su situación legal. Asimismo, se elaboró el informe Policial Homologado (IPH) para dar seguimiento a las investigaciones.

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