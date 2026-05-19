Entra en Operación Nueva Planta de CFE en Mexicali; Buscan Reducir apagones

En medio de las recientes quejas por interrupciones en el servicio eléctrico durante las altas temperaturas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ya inició operaciones la Central de Ciclo Combinado González Ortega.

La nueva planta cuenta con una capacidad de 745.4 megawatts, lo que, de acuerdo con la paraestatal, permitirá reforzar el suministro de energía en la región y beneficiar a más de 3.8 millones de habitantes.

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Proyecto busca atender demanda energética en temporada de calor

El arranque de esta central se da en un contexto donde usuarios en Mexicali han reportado apagones y fallas en el servicio, principalmente durante los picos de consumo provocados por las altas temperaturas.

La CFE aseguró que esta infraestructura contribuirá a estabilizar el sistema eléctrico y reducir las interrupciones en el suministro.

Según datos oficiales, permitirá reducir la emisión de más de 3 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

La Central González Ortega forma parte de los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno Federal en materia energética, enfocados en incrementar la capacidad de generación eléctrica en el país.

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Información Kitzia Flores

APG