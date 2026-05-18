Un conductor identificado como Víctor David “N” fue asegurado por elementos de la Policía Municipal de Tijuana luego de presuntamente atropellar a un oficial durante un intento de huida registrado la tarde de este lunes 18 de mayo en la colonia Camino Verde. El incidente ocurrió cuando agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal realizaban una intervención relacionada con faltas al reglamento de tránsito.

Hombre atropella a policía tras intentar huir de infracción en Tijuana.

De acuerdo con la información oficial, los policías detuvieron al conductor para notificarle sobre diversas infracciones cometidas, las cuales derivaban en el remolque de su vehículo. Sin embargo, el hombre presuntamente se negó y trató de evadir a los agentes en el momento de la intervención.

Según el reporte, durante el intento de fuga, el conductor impactó con su vehículo a uno de los policías municipales, lo que provocó la movilización inmediata de apoyo médico y operativo en la zona. Tras lo ocurrido, los agentes lograron asegurar al presunto responsable para ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente.

El policía lesionado fue hospitalizado para atención especializada.

El agente lesionado recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir valoración y tratamiento especializado. Aunque las lesiones sufridas no ponen en riesgo su vida, las autoridades señalaron que requiere atención profesional derivada del impacto.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal informó que Víctor David “N” quedó a disposición de las autoridades encargadas de determinar los delitos aplicables conforme al desarrollo de las investigaciones y al proceso legal correspondiente.

El hecho ocurrió en la colonia Camino Verde durante la tarde de este lunes y generó movilización de unidades municipales mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Las investigaciones continuarán para determinar las responsabilidades legales en torno al incidente.

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