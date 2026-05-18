Tiroteo en Centro Islámico de San Diego Deja Tres Muertos; Detuvieron a Dos Adolescentes

Tres personas murieron la mañana de este lunes 18 de mayo tras un tiroteo registrado en un centro islámico del condado de San Diego, hecho que provocó una intensa movilización policial y el despliegue de un operativo de seguridad considerado por las autoridades como el más grande realizado en la frontera en los últimos 28 años. El incidente ocurrió alrededor de las 11:43 de la mañana, luego de que una llamada al 911 alertara sobre detonaciones en la zona.

Tiroteo cerca de centro islámico en San Diego deja a 3 personas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, al arribar al lugar los agentes localizaron a tres adultos sin vida frente a la mezquita. La situación generó una respuesta inmediata de corporaciones de seguridad, con la participación de todos los elementos de la policía de San Diego, mientras se implementaban cierres y revisiones en los alrededores del centro islámico.

Reportaron otro ataque armado contra una paisajista a unas cuadras.

Durante el operativo también se reportó otro ataque armado a unas cuadras del sitio principal. Según la información difundida por las autoridades, los sospechosos dispararon contra un paisajista que realizaba labores en el área; sin embargo, la víctima logró salir ilesa del ataque.

Minutos después de los hechos, las autoridades localizaron el vehículo utilizado presuntamente por los responsables para escapar. Dentro de la unidad fueron encontrados dos adolescentes con heridas de bala autoinfligidas, situación que ahora forma parte de la investigación encabezada por agencias locales y federales.

El FBI investiga el tiroteo en el centro islámico como posible crimen de odio.

El Buró Federal de Investigaciones, FBI, se integró a las indagatorias debido a que el caso es investigado como un posible crimen de odio. Además, las autoridades señalaron que existen numerosas cámaras de vigilancia en la zona, por lo que las grabaciones podrían ser analizadas y difundidas en los próximos días para esclarecer lo ocurrido.

Como medida preventiva, una escuela cercana al centro islámico fue evacuada tras el tiroteo para proteger a estudiantes y personal docente mientras se desarrollaba el operativo de seguridad en el área. La movilización permaneció activa durante varias horas en distintos puntos del Condado de San Diego.

Las investigaciones continúan para determinar el móvil del ataque y la presunta participación de los adolescentes localizados dentro del vehículo. Mientras tanto, las autoridades mantienen bajo resguardo la zona donde ocurrieron los hechos y continúan recabando evidencia relacionada con el caso.

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Información de Estephania Báez | N+

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