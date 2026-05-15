Detienen a Hombre por Golpear y Amenazar a Menor en Riberas del Bosque, Tijuana

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), tras ser señalado como presunto responsable de agredir físicamente y amenazar de muerte a un menor de edad en el fraccionamiento Riberas del Bosque, en Tijuana.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron la noche del jueves, luego de que agentes del Distrito La Presa atendieran un llamado de la Central de Radio por un posible caso de maltrato infantil en una privada de dicha colonia.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el padre del menor, quien indicó que un vecino había agredido a su hijo de 13 años.

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Presunto agresor habría sujetado del cuello al menor

Según el testimonio recabado, el menor manifestó que el hombre lo empujó contra una pared y posteriormente lo sujetó del cuello con ambas manos, al tiempo que presuntamente lo amenazó de muerte, lo que le provocó hematomas visibles.

Ante el señalamiento directo y la presencia de lesiones, los agentes procedieron con la detención de Néstor “N”, de 51 años, a quien se le informaron sus derechos constitucionales.

Vecinos reportan antecedentes de conductas agresivas

Durante la intervención, vecinos de la zona señalaron que el mismo individuo habría mostrado comportamientos agresivos en ocasiones anteriores contra otros menores, situación que será integrada a las investigaciones.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

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