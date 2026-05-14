Registran Fuerte Incendio en Yonke de Ensenada; Evacuan Viviendas y Comercios

Un incendio de gran magnitud registrado en un depósito de autos (yonque), ubicado en el cruce del Libramiento y Circuito Oriente, en el sector oriente de Ensenada, provocó la activación de medidas de emergencia.

Como parte de la estrategia conjunta entre Bomberos, Seguridad Pública y Protección Civil, se inició el desalojo de viviendas y establecimientos comerciales cercanos al área afectada, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población.

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Piden evitar actividades al aire libre por mala calidad del aire

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a no realizar actividades al aire libre, debido a la presencia de humo y residuos derivados del incendio, los cuales representan un riesgo para la salud tanto de personas como de mascotas.

Asimismo, se recomendó evitar circular por la zona o utilizar rutas alternas.

En el lugar trabajan elementos del Cuerpo de Bomberos de las estaciones Norte, Bronce y Valle Dorado, con apoyo de pipas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), así como de Servicios Públicos Municipales y empresas particulares.

Las labores para sofocar el incendio continúan. Información en desarRollo.

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Información Patricia Lafarga

APG