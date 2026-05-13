Lo Detienen por Presunto Abuso de Menor en BC; Habría Ocurrido Desde que la Víctima Tenía 6 Años

La Fiscalía General del Estado informó sobre la cumplimentación de una orden de aprehensión contra Marco Tulio “N” por el delito de pederastia agravada, en hechos investigados en Ensenada. De acuerdo con la información oficial, agentes de la Agencia Estatal de Investigación realizaron la detención del imputado luego de trabajos de investigación y seguimiento relacionados con una carpeta iniciada por hechos ocurridos entre 2017 y marzo de 2023.

Detienen en Ensenada a Marco Tulio “N” por el presunto abuso de una menor de 6 años.

Según la carpeta de investigación, el imputado presuntamente aprovechó una relación de confianza derivada de su parentesco con la madre de la víctima. De acuerdo con los datos integrados en la indagatoria, los hechos señalados habrían ocurrido durante varios años, cuando la víctima tenía 6 años de edad.

Las autoridades detallaron que, tras las labores de búsqueda e identificación, los agentes implementaron un operativo que permitió localizar al imputado. Posteriormente, Marco Tulio “N” fue visualizado por los elementos investigadores y detenido.

Después del aseguramiento, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso legal derivado de la investigación.

La Fiscalía no proporcionó mayores detalles sobre el avance de la carpeta ni sobre las siguientes etapas judiciales del caso. Sin embargo, indicó que las acciones realizadas forman parte de los procedimientos de investigación y cumplimiento de mandatos judiciales por parte de la Agencia Estatal de Investigación.

Con la detención del imputado, las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes ante la instancia judicial encargada de determinar su situación legal. Mientras tanto, el caso permanece bajo seguimiento de la Fiscalía General del Estado conforme a las investigaciones en curso.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP