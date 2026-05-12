Hombre con Orden de Aprehensión en EUA es Detenido tras Agredir a su Pareja en Tijuana

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) detuvieron a un hombre señalado por presuntamente agredir físicamente a su pareja, además de contar con una orden de aprehensión activa en Estados Unidos por diversos delitos.

Los hechos se registraron la mañana de este martes en el Cañón Ruby, entre las calles Zafiro y Amatista, en la colonia El Progreso, luego de un reporte al número de emergencias 9-1-1 sobre una persona lesionada por golpes.

Al arribar al sitio, agentes municipales localizaron a una mujer de 47 años sentada sobre la banqueta, quien solicitó apoyo inmediato y señaló que momentos antes había sido agredida por su pareja sentimental dentro de su domicilio.

Nota relacionada: Fiscalía Sostiene que Muerte de Menor Vicente en Mexicali fue Intencional Bajo Dolo Eventual

Conta con orde de captura por delitos de alto impacto

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los oficiales ubicaron al presunto agresor aún en el lugar, mostrando una conducta agresiva y aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, por lo que procedieron a su aseguramiento.

El detenido fue identificado como Abraham "N", de 45 años, originario de California, quien fue puesto bajo resguardo mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

Tras la consulta en sistemas de información y a través del área de Enlace Internacional, se confirmó que el sujeto contaba con una orden de aprehensión activa en Albuquerque, Nuevo México, emitida por el U.S. Marshals Service desde el 23 de febrero de 2023.

Entre los delitos por los que es requerido se encuentran tentativa de homicidio, portación de arma oculta en un vehículo, posesión de arma de fuego por parte de un delincuente convicto y transporte de personas extranjeras indocumentadas.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para su puesta a disposición y seguimiento legal correspondiente.

En tanto, la víctima se trasladó por sus propios medios para recibir atención médica y documentar las lesiones.

Historias recomendadas:

APG