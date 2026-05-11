Fiscalía Sostiene que Muerte de Menor Vicente en Mexicali fue Intencional Bajo Dolo Eventual

La Fiscal General de Baja California, María Elena Andrade, reafirmó que la muerte del menor Vicente fue considerada intencional bajo la figura de dolo eventual, al señalar que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para sustentar esta acusación.

De acuerdo con la funcionaria, aunque la defensa argumentó que Roxana “N” no se encontraba en estado de ebriedad, dentro de la carpeta de investigación existen datos que apuntan a que la mujer sí habría consumido bebidas alcohólicas la noche de los hechos.

Asimismo, indicó que la imputada mantuvo actividad en redes sociales durante la madrugada, lo que, desde la perspectiva de la Fiscalía, demuestra que tenía claridad mental mientras el menor permanecía al interior del vehículo.

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Descartan perturbación mental inmediata por antecedentes de violencia

En relación con los señalamientos de la defensa sobre un contexto de violencia familiar, Andrade precisó que existen dos carpetas de investigación previas, correspondientes a 2023 y 2024; sin embargo, aclaró que no se trata de hechos recientes que pudieran haber generado una afectación mental inmediata al momento de la omisión.

La Fiscal agregó que, conforme al criterio del juez, la conducta de la madre fue considerada como una actuación “lúcida y mental”, lo que permitió configurar el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual.

Finalmente, destacó que la Fiscalía se mostró satisfecha con la resolución judicial de mantener la medida de prisión preventiva oficiosa contra Roxana “N”, tras su vinculación a proceso.

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Información Kitzia Flores

APG