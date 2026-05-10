Registran 8 Sismos en Baja California por Enjambre Sísmico en Brawley
Ocho sismos de entre 1.6 y 3.5 se han registrado en Baja California, derivados del enjambre sísmico activo en Brawley
De acuerdo con datos de RESNOM-CICESE y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), entre el 9 y 10 de mayo se han registrado al menos ocho sismos en Baja California, con magnitudes que van de 1.6 a 3.5.
Los movimientos telúricos han tenido epicentros en los municipios de Mexicali, Tecate y San Felipe, y están relacionados con el enjambre sísmico activo en la zona de Brawley, California.
Según los reportes, este enjambre suma hasta el momento 452 eventos sísmicos, entre los que destacan al menos tres con magnitudes de hasta 4.6.
Hasta ahora, las autoridades informan que los sismos solo han sido percibidos en algunas zonas cercanas, sin que se reporten daños o personas lesionadas en Baja California.
Exhortan a la población a reforzar medidas preventivas
Protección Civil recordó que los sismos no pueden predecirse y que Baja California se encuentra en una región de alta actividad sísmica, por lo que es importante mantener medidas de prevención.
Entre las recomendaciones, se encuentra conservar la calma, contar con una mochila de emergencia, revisar el plan familiar de protección civil y mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales.
Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.
APG