Caso Vicente: Investigan a Padre por Violencia Familiar y Exponen Antecedentes en Mexicali
N+
Durante la audiencia en Mexicali, la defensa expuso antecedentes del padre del menor, quien cuenta con vinculación por violencia familiar.
COMPARTE:
Durante la audiencia de vinculación a proceso por la muerte del menor Vicente, de 3 años, la defensa de Roxana “N” expuso un presunto contexto de violencia familiar, incluyendo antecedentes relacionados con Juan Carlos, padre del niño.
En la diligencia se desahogaron testimonios, causas penales y carpetas de investigación en las que el hombre aparece vinculado a proceso por el delito de violencia familiar.
De acuerdo con información presentada ante el juez, también cuenta con antecedentes por diversos delitos, entre ellos posesión de cartuchos, robo en casa habitación, robo a lugar cerrado, robo con violencia, abuso de confianza y posesión de sustancias ilícitas, además de faltas administrativas en San Luis Río Colorado, Sonora.
Nota relacionada: Vinculan a Proceso a Roxana 'N' por Muerte de su Hijo al Interior de Auto en Mexicali
Información fue presentada como parte de la estrategia de defensa
La defensa de Roxana “N” incluyó estos elementos como parte de su argumentación para contextualizar el entorno familiar, al señalar que la imputada presuntamente vivió durante años violencia física, psicológica y económica, además de afectaciones emocionales y depresión.
Asimismo, buscó que el caso fuera considerado como homicidio culposo y no con dolo eventual, al hacer referencia al denominado “síndrome del niño olvidado” y a un posible contexto de violencia de género.
No obstante, tras más de 11 horas de audiencia, el juez determinó vincular a proceso a Roxana “N” por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual.
Historias recomendadas:
- Registran Múltiples Sismos Cerca de Mexicali; el Mayor Fue de 4.5 en Brawley
- Alertan por Presuntas Extorsiones y Cobros de Piso en Comercios de Mexicali; Esto Dijeron
- Hallan Restos de Joven de Sonora Desaparecido Hace 7 Años en Fosa de Baja California
APG