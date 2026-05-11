Develan Mural en Memoria de Carolina Flores, Exreina de Belleza en Ensenada

En memoria de Carolina Flores Gómez, fue develado un mural sobre la calle Segunda, entre Riveroll y Alvarado, en el municipio de Ensenada, un acto al que acudieron familiares, amistades y ciudadanos para rendirle homenaje.

La obra fue realizada por el artista urbano Pablo Melchum, quien plasmó la imagen de la exreina de belleza y madre de familia, en un espacio público como forma de preservar su recuerdo en la comunidad.

Durante la ceremonia, la madre de Carolina agradeció a los asistentes y destacó que el mural representa una manera de mantener viva su memoria.

El muralista señaló que la obra fue realizada en aproximadamente 10 horas y contó con el respaldo de autoridades municipales y estatales.

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Caso de Carolina Flores

Carolina Flores Gómez, de 27 años y originaria de Ensenada, Baja California, era conocida en el mundo del espectáculo y las pasarelas. Su camino comenzó en 2017, cuando fue coronada como Miss Teen Universe Baja California, un certamen que la catapultó como una de las promesas de los certámenes de belleza de su estado.

Fue asesinada el pasado 15 de abril en un departamento ubicado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Por estos hechos, Erika María Guadalupe "N", exsuegra de la víctima, permanece detenida y es investigada por su presunta participación en el delito de feminicidio.

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Información de Patricia Lafarga

APG