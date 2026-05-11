Muere Joven en Choque en Tijuana; Conductor Habría Evadido Alcoholímetro

Un accidente vehicular registrado durante la madrugada del domingo dejó como saldo una joven sin vida y dos personas lesionadas, entre ellas una bebé de seis meses, en hechos ocurridos sobre el bulevar Gato Bronco, a la altura de la colonia Murúa, en Tijuana.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el conductor, identificado como Justin, de 22 años, presuntamente manejaba con aliento alcohólico cuando intentó evadir un retén del alcoholímetro, ingresando en sentido contrario.

El vehículo que conducía se impactó de frente contra una camioneta que circulaba sobre el carril izquierdo del bulevar en dirección de norte a sur.

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Víctimas viajaban en el mismo vehículo

A consecuencia del impacto, una mujer de 19 años, quien viajaba como copiloto y era esposa del conductor, perdió la vida en el lugar.

En el mismo vehículo también se encontraba una bebé de seis meses, quien resultó lesionada, al igual que otra mujer. Ambas fueron atendidas por cuerpos de emergencia.

El caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.

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