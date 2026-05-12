Detienen a Hombre por Presuntamente Apuñalar a Una Mujer Durante Riña en Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal informó sobre la detención de un hombre señalado como presunto responsable de un intento de homicidio ocurrido la noche del pasado 11 de mayo en un domicilio del fraccionamiento Verona Residencial, en Tijuana. De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar tras recibir un llamado relacionado con una riña dentro de una vivienda, donde una mujer resultó lesionada presuntamente con un arma blanca.

Los hechos movilizaron a corporaciones de seguridad luego de que agentes municipales fueran alertados sobre una situación de violencia al interior del domicilio. Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con la parte reportante, quien indicó que momentos antes un hombre y una mujer habían protagonizado una pelea dentro de la casa ubicada en el fraccionamiento Verona Residencial.

Detienen a hombre por apuñalar a una mujer durante una riña en Tijuana.

Durante la inspección realizada por los policías, localizaron a una mujer que presentaba lesiones visibles. Ante la situación, los agentes le brindaron atención inicial mientras solicitaban el apoyo de paramédicos y servicios médicos de emergencia para su valoración y posible traslado a un hospital.

La víctima fue posteriormente evaluada por personal médico y trasladada de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención especializada debido a las lesiones que presentaba. Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de la mujer lesionada.

En el lugar de los hechos, residentes del área retuvieron a un hombre identificado como Fausto “N”, quien fue señalado como el presunto agresor. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, el sujeto habría lesionado a la mujer utilizando un arma blanca durante la riña reportada dentro de la vivienda.

Tras ser asegurado por elementos de la Policía Municipal, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente. Será dicha instancia la encargada de determinar su posible responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa o cualquier otro ilícito que pudiera derivarse de las investigaciones.

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