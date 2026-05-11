Cierran Playa Hermosa en Ensenada Hasta Nuevo Aviso por Derrame de Aguas Residuales

El Ayuntamiento de Ensenada determinó el cierre precautorio de Playa Hermosa para actividades recreativas, luego de registrarse la ruptura de un emisor de aguas residuales en el fraccionamiento Acapulco. La medida fue implementada con el objetivo de prevenir posibles afectaciones a la salud de residentes y visitantes que acuden regularmente a esta zona turística del municipio.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, el cierre permanecerá vigente hasta nuevo aviso mientras se atiende la situación relacionada con el derrame de aguas residuales. La decisión fue tomada como una medida preventiva ante el posible riesgo sanitario derivado de la ruptura del emisor.

Personal de la División Acuática de Bomberos acudió al área de playa para colocar banderines rojos y alertar a la población sobre la restricción temporal de ingreso al mar y de actividades recreativas en Playa Hermosa. La presencia de estos señalamientos busca informar a quienes visitan la zona sobre las condiciones actuales y evitar incidentes relacionados con el contacto con el agua.

Cierran Playa Hermosa por una ruptura de un emisor de aguas residuales.

El cierre precautorio ocurre después de que se reportara la afectación en el sistema de conducción de aguas residuales en el fraccionamiento Acapulco, situación que generó preocupación por posibles impactos ambientales y sanitarios en una de las playas más concurridas de Ensenada.

Aunque las autoridades no informaron cuánto tiempo permanecerá restringido el acceso recreativo, señalaron que la medida continuará activa hasta nuevo aviso. Mientras tanto, elementos de emergencia y personal relacionado con la atención de la situación mantienen vigilancia y señalización en el área afectada.

La decisión de cerrar Playa Hermosa de manera preventiva busca reducir riesgos para la población mientras se desarrollan las acciones correspondientes tras la ruptura del emisor. Por el momento, los visitantes deberán atender las indicaciones colocadas en la zona y evitar ingresar al mar hasta que las autoridades determinen que existen condiciones seguras nuevamente.

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Información de Patricia Lafarga | N+

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