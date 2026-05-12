Custodio es Detenido por Intentar Introducir Droga y Celulares a Penal de Tecate

La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (CESISPE) informó que fue detectado un paquete con presunta droga y varios teléfonos celulares que pretendían ser ingresados al Centro Penitenciario El Hongo I por un elemento de la Fuerza Estatal de Custodia Penitenciaria.

De acuerdo con el posicionamiento oficial, los hechos ocurrieron este martes durante el horario laboral del implicado, quien fue identificado tras la aplicación de los protocolos internos de revisión.

El personal de custodia procedió conforme a los lineamientos establecidos, realizando el aseguramiento del involucrado y su posterior traslado ante la Fiscalía General de la República (FGR) para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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Ataque armado durante traslado deja dos heridos

Durante el traslado hacia la ciudad de Tijuana, donde se encuentran las instalaciones de la autoridad investigadora, la unidad fue objeto de un ataque armado.

En el ataque resultaron lesionados el Comisario Estatal de Custodia Penitenciaria y uno de sus escoltas, quienes recibieron atención médica inmediata y fueron reportados fuera de peligro.

Investigación queda a cargo de la FGE

La CESISPE precisó que las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia responsable de esclarecer las circunstancias de los hechos, por lo que la información se dará a conocer conforme avancen las indagatorias.

Asimismo, la comisionada estatal del sistema penitenciario, Lorena Huerta Salas, reiteró la política de legalidad, disciplina institucional y rendición de cuentas al interior de la corporación.

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