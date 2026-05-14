Detienen a Presunto Responsable de Desaparición y Homicidio de Dos Jóvenes en Tijuana

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de Giovanni "N" alias, "Joovani", señalado como probable responsable de los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado en agravio de dos jóvenes.

La captura fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en cumplimiento con una orden de aprehensión emitida por un juez de Baja California.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 21 de abril, alrededor de las 21:00 horas, cuando las víctimas salieron de una unidad deportiva en la colonia Sánchez Taboada.

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Cuerpos fueron localizados tras orden de cateo

Según la indagatoria ministerial, las víctimas fueron interceptadas en una zona despoblada cuando se dirigían a su domicilio, presuntamente privadas de la libertad y trasladadas a un inmueble en la colonia Esperanza, en Tijuana.

En ese lugar habrían sido privadas de la vida. Sus cuerpos fueron localizados posteriormente el 24 de abril, enterrados en el patio trasero del domicilio, durante una diligencia de cateo, y fueron identificados por sus familiares como Víctor Manuel Rodríguez, de 17 años y Ulises Antonio Reynoso, de 18 años.

Tras su detención, a Giovanni "N" se le informaron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica.

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