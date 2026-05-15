Incendio en Tijuana Ha Afectado 20 Casas; 4 Estaciones de Bomberos Sofocan el Fuego

Un fuerte incendio se registró la tarde de este viernes 15 de mayo en la colonia Cañón del Padre, en Tijuana, Baja California, donde elementos del cuerpo de bomberos desplegaron un operativo para intentar controlar las llamas que consumieron varias viviendas dentro de un asentamiento irregular. Debido a las condiciones de construcción en la zona, el fuego se propagó rápidamente hacia otros domicilios cercanos.

De acuerdo con la información preliminar, al menos ocho viviendas habían resultado afectadas en los primeros reportes del siniestro. Sin embargo, mientras continuaban las labores de emergencia, el fuego avanzó hacia más casas, lo que obligó a reforzar el trabajo de los cuerpos de rescate en distintos puntos del área afectada.

Incendio en predio de Tijuana ha consumido al menos ocho viviendas.

Cuatro estaciones de la Dirección de Bomberos participaron en las maniobras para contener el incendio y evitar que las llamas siguieran extendiéndose entre las construcciones. Las labores se concentraron principalmente en las viviendas alcanzadas por el fuego dentro de este asentamiento ubicado en la ciudad de Tijuana.

Mientras avanzaban los trabajos para sofocar el incendio, autoridades mantuvieron vigilancia en la zona debido a la intensidad del fuego y a la rápida propagación registrada durante la emergencia. Hasta el momento no se reportaban personas lesionadas, aunque los operativos continuaban durante la tarde de este viernes.

El incendio causó afectaciones en la circulación vial de la Vía Rápida Alamar.

Otro de los efectos derivados del siniestro fue la afectación parcial a la circulación vehicular sobre la Vía Rápida Alamar, donde permanecían restricciones mientras unidades de emergencia realizaban las maniobras correspondientes para atender la situación.

Vecinos y automovilistas observaron la movilización de unidades de bomberos y personal de apoyo que trabajaban en distintos frentes para intentar controlar el avance de las llamas. La presencia de humo también fue visible desde diferentes puntos cercanos a la zona del incendio.

Las autoridades continúan con las labores de control y supervisión del área afectada. Mientras tanto, el fuego sigue extendiéndose mientras los cuerpos de bomberos intentan detener las llamas.

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Información de Perla Velázquez | N+

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