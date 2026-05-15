Anuncian Cierre Temporal del Libramiento Rosas Magallón de Tijuana Hoy 15 de Mayo

El Ayuntamiento de Tijuana informó que la noche de este viernes 15 de mayo se realizará un cierre temporal en el Libramiento Rosas Magallón, a la altura de la comandancia Margarito Saldaña, debido a maniobras para el montaje de un puente peatonal. La suspensión de la circulación iniciará a las 23:00 horas en el sentido de la zona 5 y 10 hacia Parque Industrial Pacífico y concluirá de manera estimada a las 04:00 horas del sábado 16 de mayo.

Van a cerrar temporalmente el Libramiento Rosas Magallón en Tijuana por maniobras de montaje de puente peatonal.

De acuerdo con la información difundida por autoridades municipales, las labores estarán a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y se desarrollarán en la intersección con avenida Itzatzíhuatl, en la colonia Camino Verde. Durante este periodo se utilizará maquinaria pesada, así como grúas de gran capacidad para colocar la primera sección de la estructura metálica del puente peatonal.

El cierre vial se realizará durante horario nocturno con el objetivo de disminuir afectaciones a la movilidad en una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la ciudad. Autoridades indicaron que el tránsito de carga pesada únicamente podrá circular antes de que inicien las maniobras programadas.

¿Cuáles serán las rutas alternas tras el cierre del Libramiento Rosas Magallón?

Asimismo, se informó que los automovilistas que circulen por la zona deberán utilizar rutas alternas mientras se llevan a cabo los trabajos. Entre las vialidades contempladas para el desvío se encuentran:

Calle Paseo de las Bugambilias

Avenida de las Palmas

Calle Marsella

Calle Colinas del Capistrano

Con las cuales posteriormente podrán reincorporarse al Libramiento Sur por calle Santa Verónica y continuar su camino.

Durante el operativo también se contará con apoyo de personal de tránsito para el control vehicular y orientación a conductores. Además, serán instalados señalamientos preventivos, barreras de protección, dispositivos luminosos y bandereros para reducir riesgos mientras permanezca cerrada la circulación en ese tramo.

Las autoridades señalaron que las maniobras forman parte de los trabajos relacionados con la instalación del puente peatonal ubicado en la colonia Camino Verde. Debido a ello, exhortaron a quienes transitan regularmente por la zona a tomar precauciones y considerar tiempos adicionales de traslado durante la noche y madrugada.

Historias recomendadas:

Información de Perla Velázquez | N+

RCP