Estudiantes Explotan Bomba Molotov Dentro de Secundaria Técnica 18 en Mexicali

Una detonación de una bomba molotov al interior de la Secundaria Técnica Número 18, ubicada en el cruce de las vialidades Islas Fiji e Islas Tiburón, en el fraccionamiento Jardines del Lago de Mexicali, movilizó la mañana de este 14 de mayo a corporaciones de seguridad y autoridades educativas.

De acuerdo con los reportes emitidos, varios estudiantes habrían participado en la explosión de una bomba molotov dentro de un aula del plantel, situación que activó los protocolos correspondientes sin que se reportaran personas lesionadas.

Alumnos detonan bomba molotov dentro de secundaria 18 en Mexicali.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 8:14 horas, cuando autoridades recibieron una llamada telefónica alertando sobre la presencia de alumnos que llevaron un artefacto incendiario a la escuela y posteriormente lo detonaron dentro del salón de tercero “C”. Tras el reporte, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y solicitaron la intervención de agentes de la Agencia Estatal de Investigación.

Horas más tarde, alrededor de las 10:15 de la mañana, el incidente continuaba siendo atendido por autoridades municipales y estatales. La información preliminar señala que algunos estudiantes serían trasladados a la comandancia para los trámites correspondientes mientras se desarrollan las investigaciones sobre lo ocurrido al interior del plantel educativo.

La situación generó preocupación entre padres de familia y personal escolar debido a que el artefacto fue detonado dentro de un salón de clases. Sin embargo, la propia institución educativa informó mediante un comunicado que no hubo daños ni lesiones entre el alumnado, además de que se aplicaron los protocolos de seguridad establecidos tras el incidente.

La escuela secundaria emitió un comunicado sobre la explosión dentro del plantel.

En el posicionamiento emitido por la secundaria, la dirección del plantel indicó que el artefacto era de fabricación casera y aseguró que las autoridades educativas y de seguridad actuaron conforme a los procedimientos correspondientes para atender el caso y garantizar la seguridad de estudiantes y trabajadores.

Asimismo, la escuela informó que las actividades académicas continuaron de manera normal tanto en el turno matutino como en el vespertino, pese a la movilización registrada en el exterior del plantel y la presencia de corporaciones de seguridad en la zona.

Mientras continúan las indagatorias para esclarecer cómo ingresó el artefacto al plantel y determinar la responsabilidad de los involucrados, las autoridades mantienen coordinación con las instancias correspondientes para dar seguimiento al caso registrado en esta secundaria de Mexicali.

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Información de Kitzia Flores | N+

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