Intervienen a Exalumna por Ingresar Sin Autorización y Vender Gomitas a Estudiantes en PFLC

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) acudieron a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas para atender un reporte sobre el ingreso irregular de una persona del sexo femenino al plantel.

De acuerdo con la información oficial, fueron las propias autoridades escolares quienes solicitaron el apoyo, luego de detectar que una exalumna había ingresado utilizando una credencial que perdió vigencia al concluir el ciclo escolar anterior.

Ante la preocupación generada por esta situación, el personal del plantel pidió la intervención de la Policía Municipal con el objetivo de salvaguardar la integridad de los estudiantes y prevenir cualquier posible riesgo.

Los agentes fueron autorizados para ingresar a la institución, donde se entrevistaron con la joven, quien fue previamente intervenida por guardias de seguridad escolar.

Nota relacionada: Mujer en Tijuana va a Casa de su Expareja para Golpearlo; Agredió También a la Madre

Joven aseguró que pretendía vender productos

Durante la entrevista, la persona manifestó que su intención era vender “gomitas” al alumnado, sin embargo, al no contar con autorización ni pertenecer ya a la institución, se procedió conforme a los protocolos.

Tras lo ocurrido, los elementos municipales trasladaron a la joven ante el juez municipal, quien se encargará de determinar la sanción correspondiente conforme a la normatividad vigente.

La SSPCM reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad estudiantil, destacando la importancia de atender de manera inmediata cualquier situación sospechosa dentro de los planteles educativos.

Historias recomendadas:

APG