Mujer en Tijuana va a Casa de su Expareja para Golpearlo; Agredió También a la Madre

Una mujer identificada como Jazmín Sánchez “N”, de 26 años de edad, fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Tijuana por su presunta responsabilidad en una agresión física contra dos personas en un domicilio de la colonia Anexa 20 de Noviembre, en la delegación La Mesa. Los hechos ocurrieron la noche del 18 de mayo, luego de que la Central de Radio emitiera un reporte sobre una persona agresiva en una vivienda ubicada sobre la calle Ignacio Herrerías.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, acudieron al lugar tras recibir el llamado de emergencia. Al arribar, se entrevistaron con el reportante, quien señaló que momentos antes su ex pareja sentimental llegó al domicilio y presuntamente comenzó a agredirlo físicamente tanto a él como a su madre.

Mujer es detenida por agredir a su expareja junto a su madre en Tijuana.

Según el testimonio de las víctimas, el hombre presentó lesiones en el brazo izquierdo derivadas de golpes con los puños, mientras que su madre manifestó dolor y lesiones en la pierna izquierda, presuntamente ocasionadas por patadas. Ambos identificaron directamente a la mujer señalada como la responsable de la agresión ocurrida minutos antes.

Tras recabar la información en el sitio y conforme al señalamiento realizado por las víctimas, los agentes municipales procedieron al aseguramiento de Jazmín Sánchez “N”, siguiendo el protocolo correspondiente para este tipo de intervenciones. La situación generó movilización policiaca en el domicilio reportado dentro de la delegación La Mesa.

El reporte atendido por la Policía Municipal derivó en una investigación por el presunto delito de lesiones, mientras la autoridad correspondiente será la encargada de determinar la situación jurídica de la detenida conforme al avance de las diligencias.

Los hechos ocurrieron en un domicilio particular de la colonia Anexa 20 de Noviembre y fueron atendidos luego de un reporte ciudadano emitido. Las investigaciones continuarán para esclarecer plenamente lo sucedido y definir las responsabilidades legales correspondientes.

Historias recomendadas:

RCP