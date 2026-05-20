Procesan por Presunto Pandillerismo a 6 Estudiantes por Explosión en Secundaria de Mexicali

Seis estudiantes de la Secundaria Técnica 18 de Mexicali son procesados actualmente por el supuesto delito de pandillerismo, luego del incidente registrado al interior de un aula donde explotó una botella de plástico con sustancias en el plantel escolar. El caso es atendido por la Fiscalía General de Baja California bajo los lineamientos de la Ley de Justicia para Adolescentes.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad estatal, el proceso inició tras la presentación de un Informe Policial Homologado relacionado con los hechos ocurridos en la institución educativa. La Fiscalía precisó que los menores quedaron sujetos a investigación conforme al marco legal especializado para adolescentes.

Procesan por pandillerismo a adolescentes que detonaron artefacto explosivo dentro de secundaria en Mexicali.

El caso generó reacciones entre madres de familia de los estudiantes involucrados, quienes solicitaron una disculpa pública al considerar que las autoridades estatales presuntamente criminalizaron a sus hijos. Además, argumentaron mediante videos difundidos que el objeto detonado no correspondía a una bomba molotov ni a un acto terrorista.

Según lo expresado por familiares de los menores, el incidente habría sido una travesura escolar. En medio de la polémica, la gobernadora de Baja California evitó profundizar sobre el tema y se limitó a realizar comentarios breves respecto a la situación que continúa bajo investigación.

Por su parte, la Fiscalía Regional informó que, de acuerdo con las primeras declaraciones rendidas por los propios adolescentes, los hechos presuntamente derivaron de una tarea escolar que ya habían realizado anteriormente. Esa información forma parte de las líneas iniciales de investigación integradas al expediente.

Las autoridades aclararon que el procedimiento continuará bajo la supervisión de instancias especializadas en justicia para adolescentes, quienes serán las encargadas de determinar el seguimiento legal correspondiente y definir las medidas aplicables conforme al desarrollo del caso.

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Información de Kitzia Flores | N+

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