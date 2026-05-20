Crecen Denuncias por Fraude Automotriz en Baja California; Suman 42 Afectados

Al menos 42 denuncias han sido interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Baja California por un presunto fraude relacionado con una empresa de crédito automotriz identificada como ANM Motors, con casos registrados principalmente en los municipios de Mexicali y Tijuana.

De acuerdo con el fiscal central, las investigaciones derivaron en la ejecución de cateos en ambos municipios como parte de las diligencias para esclarecer los hechos.

En el marco de estos operativos, siete personas fueron aseguradas únicamente para entrevista, entre ellas personal administrativo y quienes se ostentan como gerentes de la empresa.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas, ya que las indagatorias continúan en curso.

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Víctimas entregaban enganches y nunca recibían vehículos

Según la Fiscalía, las víctimas firmaban contratos de apertura de crédito y entregaban enganches, en su mayoría menores a 20 mil pesos, bajo la promesa de recibir un vehículo en un plazo determinado; sin embargo, las unidades nunca eran entregadas.

Las autoridades no descartan que exista un número mayor de personas afectadas por este esquema.

Alertan sobre este tipo de fraudes a nivel nacional

La FGE advirtió que este tipo de prácticas no es exclusivo de Baja California, ya que se han detectado esquemas similares en otras entidades del país.

De manera extraoficial, se informó que existe una línea de investigación para identificar a los operadores responsables del fraude, sin embargo, hasta el momento no han sido detenidos.

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Información Miguel Galindo

APG