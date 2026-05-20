Incrementarán Penas por Casos de Ataques de Perros con Dolo en Baja California

La llamada Ley Amparito en Baja California tendrá una modificación relacionada con las sanciones aplicables a propietarios de perros involucrados en ataques contra personas, según confirmó el colectivo ciudadano “Justicia para Amparito”, grupo impulsor de esta legislación. La propuesta contempla la incorporación de un nuevo artículo para endurecer las penas en casos considerados con dolo eventual, directo o indirecto.

De acuerdo con la información dada a conocer por los promoventes de la ley, la modificación busca establecer una diferencia entre los ataques clasificados como culposos y aquellos en los que exista algún grado de responsabilidad intencional o consciente por parte de los propietarios de los caninos involucrados.

Aumentarán pena de 8 a 14 años por dolo contra dueños de perros que ataquen personas.

Actualmente, la legislación contempla penas de hasta ocho años de prisión para casos identificados como culposos. Sin embargo, con la reforma planteada se pretende aumentar las sanciones cuando las agresiones sean consideradas bajo criterios de dolo eventual, directo o indirecto.

El colectivo “Justicia para Amparito” indicó que el nuevo artículo establecería penas de hasta 14 años de prisión en este tipo de casos, lo que representaría un incremento importante respecto a las sanciones ya contempladas dentro de la legislación vigente en Baja California.

Hasta el momento, únicamente se informó sobre la intención de incorporar el nuevo artículo relacionado con las penas por dolo eventual, directo o indirecto, sin que se dieran a conocer otros cambios adicionales dentro de la legislación.

La modificación anunciada mantiene el enfoque en aumentar las consecuencias legales para propietarios de caninos involucrados en ataques a personas, diferenciando las sanciones según el nivel de responsabilidad atribuido en cada caso conforme a lo establecido por la ley.

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Información de David Mena | N+

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