Detienen a Siete por Caza Ilegal de Borrego Cimarrón en BC; la Especie Está Protegida

Siete hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional luego de ser sorprendidos presuntamente participando en la caza ilegal de un borrego cimarrón en un rancho privado ubicado en Valle de la Trinidad, al sur de Ensenada, Baja California. El operativo ocurrió alrededor de las 21:51 horas del martes 19 de mayo, cuando personal militar interceptó a los sospechosos mientras trasladaban un ejemplar sin vida de esta especie protegida.

De acuerdo con la información dada a conocer, el grupo fue asegurado en flagrancia y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Ensenada. Las investigaciones se mantienen abiertas por posibles delitos ambientales, además de una presunta tentativa de cohecho, ya que presuntamente los involucrados habrían ofrecido dinero a las autoridades con la intención de evitar su detención.

Detienen 7 por caza ilegal de un borrego cimarrón en Baja California.

Las autoridades señalaron que junto con los detenidos también fueron aseguradas las camionetas utilizadas durante la supuesta expedición de caza, así como armas y equipo especializado que presuntamente habría sido utilizado durante las actividades en la zona rural de Valle de la Trinidad.

El caso tomó relevancia debido a que el borrego cimarrón es considerado una especie emblemática de Baja California y cuenta con protección especial bajo la NOM-059-SEMARNAT. La localización del animal sin vida derivó en la intervención de autoridades ambientales para revisar las posibles afectaciones a la fauna silvestre protegida en la región.

Además del trabajo de la FGR, personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realiza diligencias relacionadas con el aseguramiento del animal y las condiciones en las que presuntamente ocurrió la caza ilegal. Hasta el momento no se ha informado sobre la situación jurídica definitiva de los detenidos.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes de cada uno de los siete hombres involucrados en este caso registrado en la zona sur del municipio de Ensenada. Mientras tanto, tanto el ejemplar asegurado como el equipo decomisado permanecen bajo resguardo oficial como parte de las indagatorias.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP