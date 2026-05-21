Suman 42 Cuerpos Localizados en Fosas Clandestinas en el Valle de Mexicali
Hasta el momento, 20 víctimas han sido identificadas, mientras continúan los análisis forenses y las labores de excavación en la zona
El hallazgo de fosas clandestinas en el poblado Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali, suma ya un total de 42 cuerpos localizados desde enero del presente año.
Este lunes, autoridades en coordinación con colectivos de búsqueda localizaron tres cadáveres más al interior de la fosa número 22.
Sitio habría operado como punto de inhumación clandestina
De acuerdo con las investigaciones, el lugar habría sido utilizado desde el año 2019 como un punto de inhumación clandestina presuntamente vinculado a actividades del crimen organizado.
Las labores de búsqueda y excavación continúan en la zona, ante la posibilidad de que existan más restos humanos.
Han sido identificadas 20 víctimas
Hasta el momento, autoridades han logrado identificar a 20 de las víctimas, cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares.
El resto permanece en proceso de análisis forense, mientras continúan los trabajos en el área.
Información Miguel Galindo
APG