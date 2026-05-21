Dos Detenidos por Intento de Homicidio tras Ataque Armado en Zona Centro de Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana aseguraron a dos personas señaladas como presuntas responsables de un intento de homicidio, tras un ataque con arma de fuego registrado en un establecimiento comercial de la Zona Centro.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego registrado en el lugar, donde dos sujetos habrían agredido a un individuo.

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Persecución terminó en choque y detención

Tras el reporte, se implementó un operativo de búsqueda con apoyo del sistema de videovigilancia, logrando ubicar un vehículo tipo Suburban con características coincidentes.

Al marcarle el alto, el conductor intentó huir, lo que derivó en una persecución que culminó en un accidente vehicular en la intersección de las calles Negrete y Segunda. Posteriormente, los ocupantes intentaron escapar a pie, pero fueron detenidos metros más adelante.

Durante la intervención, los oficiales aseguraron un arma de fuego, la cual fue puesta a disposición de la autoridad investigadora junto con los detenidos y el vehículo.

Asimismo, la víctima arribó al lugar del aseguramiento, donde identificó plenamente a los dos sujetos como quienes atentaron contra su vida.

Conato de incendio trás choque

Derivado del choque, se registró un conato de incendio en uno de los vehículos involucrados, el cual fue controlado oportunamente por elementos del cuerpo de bomberos, evitando mayores daños.

En el incidente, dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar, para posteriormente ser trasladadas a recibir atención médica especializada.

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