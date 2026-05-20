Detienen a 3 Adultos y Dos Menores Armados en Culiacán, Sinaloa

En Culiacán, Sinaloa se detuvo a cinco civiles armados; dos de ellos menores de edad. Los hechos ocurrieron durante recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Guadalupe Victoria.

Según el comunicado, el personal operativo observó un vehículo con personas armadas a bordo que salía de la cochera de un domicilio, al percatarse de la presencia de las autoridades, los ocupantes descendieron rápidamente para tratar de ingresar al inmueble. El personal policial observó que los civiles portaban equipo táctico y armas largas, por lo que se ejecutó un operativo.

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¿Qué se decomisó a los detenidos en Culiacán, Sinaloa?

Elementos de diversas instituciones de Seguridad, detuvieron a cinco civiles armados, además, aseguraron armas de fuego, cargadores, municiones, equipo táctico y un vehículo en la capital sinaloense.

5 civiles detenidos, entre ellos 2 menores de edad.

5 armas largas.

1 arma corta

30 cargadores de diferentes calibres

934 cartuchos de diferentes calibres

15 camisolas tácticas color desierto.

1 vehículo marca Nissan, sin reporte de robo.

Los detenidos, las armas y demás indicios fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente y se realizarán las investigaciones correspondientes.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía a utilizar oportunamente el 9-1-1 para emergencias y el 089 para realizar denuncias anónimas.

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