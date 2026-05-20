Vecino Salva a una Persona de Ser Asesinada a Golpes en la Ciudad de Puebla

Este miércoles 19 de mayo de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de 23 años de prisión contra Alfredo “N” por tentativa de homicidio cometida en la ciudad de Puebla.

El hoy sentenciado golpeó y lesionó a su víctima, por lo que un vecino intervino para rescatarla y evitar que fuera asesinada en inmediaciones de la colonia Popular Coatepec.

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Alfredo “N” intentó matar a golpes a una persona en la colonia Popular Coatepec de Puebla

Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2022, en la colonia Popular Coatepec, cuando la víctima fue agredida físicamente por el hoy sentenciado, quien la golpeó y lesionó en diversas partes del cuerpo, conducta que puso en riesgo su vida. Mediante la intervención de un vecino y posteriormente de elementos policiales, se evitó que el delito se consumara.

Durante el juicio oral, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) acreditó plenamente la responsabilidad de Alfredo “N” mediante testimonios, dictámenes periciales y demás elementos probatorios que permitieron establecer la mecánica de los hechos y el nivel de violencia ejercido contra la víctima.

Sentencian a Alfredo “N” por tentativa de homicidio en la ciudad de Puebla

El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia condenatoria dictada contra Alfredo “N”, responsable del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, por hechos ocurridos en la ciudad de Puebla. La resolución quedó firme tras confirmarse en segunda instancia el fallo emitido dentro del Juicio Oral.

La autoridad judicial impuso una pena de 23 años y cuatro meses de prisión, además del pago de 576 mil 976 pesos por concepto de reparación del daño moral, así como suspensión de derechos políticos y civiles.

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Posteriormente, el Tercer Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal confirmó la sentencia condenatoria emitida en primera instancia, quedando firme la resolución.

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Con información de N+

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