Detienen a Sujeto que Presuntamente Intentó Matar a una Persona en Tlaxcala

Este jueves 14 de mayo de 2026 se dio a conocer la detención de Pánfilo “N” por la presunta tentativa de homicidio contra una persona cometida en la capital del estado de Tlaxcala.

El hoy detenido habría intentado quitarle la vida a su víctima con un arma punzocortante en la comunidad de Acuitlapilco, perteneciente al municipio de Tlaxcala.

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Detienen a Panfilo “N” por tentativa de homicidio en Acuitlapilco, Tlaxcala

La Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tlaxcala, aprehendió a Panfilo “N”, por presuntamente cometer el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2025 en la comunidad de Acuitlapilco, perteneciente al municipio de Tlaxcala, donde el imputado lesionó a la víctima con un arma punzocortante.

Tras las investigaciones correspondientes, los uniformados lograron la detención del presunto agresor sobre la carretera Tlaxcala–Puebla, a la altura del crucero de Tepeyanco.

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Aseguran una camioneta relacionada con un delito en Huamantla, Tlaxcala

En cumplimiento de una orden de cateo, agentes de la Policía de Investigación de Tlaxcala aseguraron en el municipio de Huamantla una camioneta Ford Explorer color rojo, relacionada con una carpeta de investigación.

La diligencia se realizó en la comunidad de Benito Juárez, donde elementos de Investigación, en coordinación con peritos del Instituto de Ciencias Foreneses (INCIFO), localizaron y aseguraron la unidad para ponerla a disposición del Ministerio Público.

En el operativo, realizado el pasado 13 de mayo, participaron la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía Municipal, quienes brindaron seguridad perimetral durante las acciones.

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Con información de N+

GMAZ