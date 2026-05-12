Detienen a Presunto Responsable de Homicidio de un Pintor Afuera de una Capilla en Puebla

Este martes 12 de mayo de 2026 se dio a conocer la detención de Diego “N”, por el presunto homicidio de un pintor en San Baltazar Tetela, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue detenido en la misma demarcación donde se concretó el crimen el pasado 17 de febrero, quedando a disposición del Juez de Control para el desarrollo de las audiencias correspondientes.

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De acuerdo con las investigaciones, el pasado 17 de febrero, la víctima se encontraba realizando labores comunitarias de pintura al exterior de la Capilla del Señor de la Misericordia, cuando presuntamente el hoy detenido y otro sujeto arribaron al lugar a bordo de un vehículo.

Las indagatorias señalan que, desde la unidad, uno de los ocupantes realizó detonaciones de arma de fuego en contra de la víctima, quien lesionada intentó resguardarse al interior de la capilla, donde posteriormente perdió la vida.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Diego “N”, de 18 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, derivado de hechos registrados en la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, municipio de Puebla.

Derivado de actos de investigación de campo y gabinete realizados por agentes adscritos a la Coordinación General Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, se logró establecer la probable participación del imputado en los hechos.

Por lo anterior, el pasado 11 de mayo agentes investigadores cumplimentaron el mandato judicial en inmediaciones de San Baltazar Tetela, quedando el detenido a disposición del Juez de Control para el desarrollo de las audiencias correspondientes.

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Con información de N+

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