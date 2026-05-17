Abandonan Cuerpo de un Hombre con Impacto de Bala en la Cabeza en Puebla

En un terreno baldío de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan fue localizado el cadáver de un hombre, la mañana de este domingo 17 de mayo de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, los restos de una persona fueron abandonados con huellas de violencia en la calle Naranjos y calle Pedregal de la Colonia Santa Catarina.

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Investigan homicidio en San Francisco Totimehuacan, Puebla

Al sitio acudieron elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla (SCC) luego de que una persona dedicada al reciclaje de materiales en la zona, reportó el hallazgo del cuerpo inerte de la víctima.

Las autoridades confirmaron que el hombre habría sido agredido con arma de fuego y que presenta un impacto de bala en la cabeza.

La Policía de la Ciudad inició las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, y mantiene un operativo de despliegue para ubicar a los responsables.

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Con información de N+

JAPR