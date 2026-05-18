Localizan a un Hombre Sin Vida al Interior de una Vivienda en Puebla; Tenía Problemas Familiares

La mañana de este lunes 18 de mayo fue localizado el cadáver de un hombre al interior de un domicilio ubicado en la calle 5 Norte y Homero Aridjis en la colonia Guadalupe Caleras, al norte de la ciudad de Puebla.

El hombre, identificado como Luis "N" de 34 años de edad tenía un impacto de bala, por lo que autoridades investigan el crimen; De acuerdo a los primeros reportes, la víctima tenía problemas familiares.

Investigan hallazgo de un hombre muerto en la colonia Guadalupe Caleras de Puebla

El cuerpo fue ubicado en uno de los cuartos de su tortillería, por lo que agentes de la Fiscalía General del Estado procedieron con el levantamiento de cadáver y recolección de indicios.

La zona fue acordonada y resguardada por policías municipales mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes. Hasta el momento no han dado a conocer más detalles de esta muerte, sin embargo, se presume que los motivos familiares desencadenaron esta acción por lo que se hace un llamado a la sociedad para que busquen ayuda en caso de estar viviendo algo similar a través de la Linea de la Vída cuyo número es el 800 911 2000.

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Abandonan vehículo incendiándose con una persona en su interior en Puebla

Este lunes se registró una importante movilización policial por el incendio de un automóvil en el Infonavit La Cruz del municipio de Amozoc de Mota en el estado de Puebla, pero esta no sería la única emergencia; Al interior de la unidad se encontraba el cuerpo sin vida de una persona.

Al menos cinco patrullas y una unidad de bomberos, resguardaron el vehículo color blanco con quemacocos que había sido incendiado y abandonado en la calle 16 de septiembre, a un costado de campos y caminos de terracería.

Abandonan Cuerpo de una Persona en un Automóvil Incendiado en Amozoc, Puebla

Una vez que se atendió el siniestro, dieron aviso a la Fiscalía General del Estado sobre el hallazgo del cadáver calcinado para que procediera con las diligencias correspondientes, hasta el momento la víctima permanece en calidad de desconocida.

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Con información de N+

MCS