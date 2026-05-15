Recuperan Tractocamión con Reporte de Robo en Junta Auxiliar de Cuautlancingo, Puebla

Este jueves 14 de mayo de 2026 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio poblano de Cuautlancingo aseguraron un tractocamión presuntamente relacionado con el uso de inhibidores de señal prohibidos por ley.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Maravillas, esquina con calle San Joaquín, en la junta auxiliar de Sanctorum, donde un usuario monitorista de una empresa reportó que la unidad se encontraba fuera de ruta y sin contacto con el operador.

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Detienen a sujeto por robo de tractocamión en Cuautlancingo, Puebla

En atención al reporte, los elementos ubicaron el vehículo estacionado sobre la vía pública, con un masculino a bordo en el asiento del conductor. Al realizar la intervención e inspección, los elementos localizaron al interior de la caja del tractocamión un inhibidor de señal.

Por estos hechos, procedieron a la detención de quien se identificó como Misael “N”, mismo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en el delito de ataques a las vías de comunicación, así como los indicios asegurados.

Recuperan motocicleta con reporte de robo en Coronango, Puebla

Elementos de la Policía Municipal de Coronango realizaron la detención de Brayan Mauricio “N” en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, como probable responsable del delito de detentación de vehículo con reporte de robo.

Sobre la calle Ignacio Comonfort, los efectivos detectaron a un masculino a bordo de una motocicleta marca Vento, colores negro y amarillo, quien se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Al notar la presencia policial, el individuo intentó poner en marcha la unidad utilizando un desarmador, acción que motivó la intervención de los uniformados.

Tras realizar una inspección conforme a los protocolos establecidos, el personal policial consultó el estatus legal de la motocicleta en el sistema, el cual arrojó un reporte de robo vigente. Asimismo, entre las pertenencias del sujeto se halló un objeto metálico con características de arma de fuego de fabricación casera, un desarmador y pinzas de corte.

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Al no contar con la documentación que acreditara la propiedad legal del vehículo, el detenido y los indicios asegurados fueron trasladados a la Comisaría de Seguridad Pública de Coronango. Posteriormente, se realizó la puesta a disposición ante la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica.

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Con información de N+

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