Bajan a Chofer del Tráiler que Conducía y lo Privan de la Libertad en la Autopista México-Puebla

Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Coronango lograron asegurar un tractocamión Freightliner que intentaron robar, y poner a salvo a su conductor, tras un asalto con violencia ocurrido sobre la autopista México-Puebla.

De acuerdo con las autoridades los efectivos realizaban recorridos de vigilancia sobre la lateral de la autopista, a la altura de la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán. En ese punto, un ciudadano alertó a los uniformados sobre un asalto en proceso.

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Según el reporte de testigos, sujetos desconocidos habían privado de la libertad al chofer de un camión de carga, obligándolo a subir a un vehículo tipo Chevy color rojo.

Policías de Coronango activaron los protocolos de reacción y se trasladaron al lugar de los hechos, donde localizaron el camión Freightliner con caja color blanco, que se encontraba con el motor encendido pero sin tripulantes.

Por lo anterior, se inició un despliegue de búsqueda que permitió localizar a la víctima ilesa sobre la misma autopista, a la altura del municipio vecino de Cuautlancingo. El afectado fue resguardado y trasladado al lugar donde se encontraba su unidad.

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De acuerdo con el testimonio de la víctima, los tripulantes del vehículo Chevy le hicieron señas indicándole una supuesta anomalía en la caja del camión. Al detenerse para verificar, fue amagado por los sujetos para despojarlo de sus pertenencias y subirlo al auto particular.

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El robo de la unidad no se consumó debido a que los presuntos responsables no lograron poner en marcha el vehículo pesado.

La unidad como el operador fueron trasladados a la Comisaría de Seguridad Pública de Coronango. Tras acreditar la legal posesión del vehículo y recibir la asesoría necesaria, se realizaron los trámites correspondientes para la devolución del camión al peticionario.

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Con información de N+

JAPR