Chofer se Queda Dormido y se Impacta contra un Camión en el Periférico Ecológico de Puebla

El conductor de una unidad de transporte de personal se quedó dormido y chocó contra un camión tipo pluma sobre el Periférico Ecológico de Puebla a la altura de la 24 Sur; Cuerpo de emergencias atendió el accidente.

De acuerdo a os hechos, el operador salió de la jornada laboral pero el cansancio le ganó y provocó que pestañara, en cuestión de segundos, se impactó contra la unidad pesada.

El aparatoso choque dejó destrozada la parte delantera de la unidad tipo combi, pero afortunadamente el chofer únicamente resultó con la mano lastimada.

Chofer de Transporte de Personal se Queda Dormido y Choca contra Camión en Puebla

Agentes de movilidad ayudaron a abanderar el percance mientras elementos de Proximidad de Caminos iniciaban con los peritajes de ley. Además, personal de Rescate Urbano ayudó con el control y la mitigación de riesgos.

El Periférico Ecológico de Puebla presentó tráfico por algunos minutos de la mañana de este viernes 10 abril, sin embargo, la circulación ya se reporta fluida.

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Accidente en la Diagonal Defensores de la República deja tres lesionados

Cinco personas viajaban a bordo de un automóvil gris cuándo en la intersección de la Diagonal Defensores de la República y Calzada Zaragoza fueron golpeados por un carro rojo en el costado derecho a la altura de la llanta trasera. Esto provocó que se hayan proyectado contra las barras que se encuentran en el bajo puente.

De acuerdo con los comentarios de los propios conductores, el automóvil rojo circulaba sobre la Calzada con dirección a Los Fuertes y la conductora en la Diagonal con dirección a la China Poblana.

De acuerdo a la conductora del automóvil gris, intentó continuar su paso pero al advertir que la Diagonal estaba cerrada por obras trató de echarse de reversa para incorporarse a la Calzada y fue cuando la embistió el automóvil rojo. Este accidente dejó como saldo a tres personas lesionadas que viajan en la parte trasera del sedan.

Automóvil termina en una zanja de la Autopista México-Puebla

El conductor de un automóvil compacto cayó en la zanja que divide la Autopista México-Puebla y la incorporación al Boulevard Hermanos Serdán en la capital de Puebla.

El joven manejaba con sentido hacia Veracruz cuando otro automóvil, presuntamente, le hizo corte de circulación y se fue al hoyo. Durante su paso se llevó la barrera de contención y chocó contra un bloque de cemento que era parte del muro que antes protegía la vialidad.

Un Automóvil Salió de la Autopista México-Puebla y Volcó en una Zanja

A pesar de lo aparatoso del percance, no hubo personas lesionadas y todo quedó en daños materiales. En esta parte de la autopista es común que haya percances debido a la falta de iluminación y señalética vial.

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Con información de N+

MCS