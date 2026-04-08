Fuerte Accidente Provoca Severos Daños a un Automóvil y Cierre Parcial en Carretera de Tlaxcala

La tarde de este miércoles 8 de abril ocurrió un aparatoso percance vial, donde estuvo involucrado un automóvil particular, en la carretera Los Reyes-Zacatepec en Tlaxcala; el accidente provocó el cierre parcial a la circulación.

De acuerdo con el reporte de Guardia Nacional (GN) división carreteras, el choque ocurrió a la altura del kilómetro 166 con dirección al municipio de Huamantla.

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Minutos después del choque, acudieron elementos de la Guardia Nacional para abanderar la zona y permitir el paso alternado por uno de los dos carriles de la carretera.

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En el lugar también brindaron la atención paramédicos de la Cruz Roja. Se desconoce el estado de salud de los involucrados, y las causas que originarlo el percance del automóvil color azul con otra unidad sobre la carretera con dirección a Huamantla.

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Con información de N+

JAPR