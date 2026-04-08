Fuerte Accidente Provoca Severos Daños a un Automóvil y Cierre Parcial en Carretera de Tlaxcala
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Reportan que no hay paso en la carretera Los Reyes-Zacatepec por fuerte accidente.
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La tarde de este miércoles 8 de abril ocurrió un aparatoso percance vial, donde estuvo involucrado un automóvil particular, en la carretera Los Reyes-Zacatepec en Tlaxcala; el accidente provocó el cierre parcial a la circulación.
De acuerdo con el reporte de Guardia Nacional (GN) división carreteras, el choque ocurrió a la altura del kilómetro 166 con dirección al municipio de Huamantla.
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Minutos después del choque, acudieron elementos de la Guardia Nacional para abanderar la zona y permitir el paso alternado por uno de los dos carriles de la carretera.
En el lugar también brindaron la atención paramédicos de la Cruz Roja. Se desconoce el estado de salud de los involucrados, y las causas que originarlo el percance del automóvil color azul con otra unidad sobre la carretera con dirección a Huamantla.
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Con información de N+
JAPR