Tráfico Intenso por Choque Múltiple en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca; Esto Se Sabe
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Un camión, una camioneta y un automóvil protagonizaron un fuerte accidente en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca a la altura de la falla geológica.
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Se registra un accidente entre tres vehículos y colapsa tráfico en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca a la altura del tramo de la falla geológica con dirección a Tehuacán, Puebla.
El choque entre un camión, una camioneta y un automóvil provocó el cierre parcial de la supercarretera con dirección al estado poblano, sin embargo, se intensificó el tráfico en ambas direcciones.
Colapsa tráfico en la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca por cierre parcial tras accidente
Testigos del incidente dieron aviso al número de emergencias por lo que rápidamente acudieron paramédicos para atender a los afectados. Además, para evitar otro percance, la Guardia Nacional realizó el cierre parcial de la circulación.
Debido a esto se reportan filas kilométricas de vehículos que circulan a velocidad lenta por lo que se recomienda extremar precauciones y considerar tiempos de traslados.
Peritos determinaran responsabilidades en este accidente que dejó un camión afectado de su parte delantera y varias llantas, además se salió del camino; Una camioneta destrozada del área del cofre y un automóvil blanco con severos daños materiales en la cajuela y la parte lateral.
Hasta el momento las autoridades no han confirmado el número total de lesionados pero se estima que son más de tres personas, las cuales ya están siendo atendidas por personal médico.
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Con información de N+
MCS