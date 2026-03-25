Arrestan a Chofer de Tráiler que Transportaba 682 Kilos de Marihuana en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la detención de Kevin, conductor que transportaba 682 kilos de marihuana en un tractocamión en la súper carretera Cuacnopalan-Oaxaca.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales quienes lo vincularon a proceso por su probable responsabilidad de delitos contra la salud.

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Chofer de tractocamión fue detenido por transporte de marihuana en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca

Reportes oficiales señalan que a través de un operativo en la carretera que conecta al estado de Oaxaca con Puebla se ubicó la unidad a la altura del municipio de San José Miahuatlán.

Al llevar a cabo la inspección, los agentes encontraron mil 360 bolsas con más de 682 kilogramos de marihuana. Kevin llevará su proceso en prisión preventiva oficiosa como parte de las medidas cautelares que se le impusieron.

Pareja fue detenida en posesión de droga que pretendían vender en Puebla

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, obtuvo de un juez, sentencia condenatoria contra Jesús "N" y Danya "N", por su participación en la comisión del delito contra la salud.

La pareja fue sorprendida en posesión de marihuana, clorhidrato de metanfetamina, clorhidrato de cocaína y tetrahidrocannabinol, con fines de comercio.

Fue gracias a una denuncia anónima, en la que informaron que las dos al parecer armadas, se dedicaban a la venta de droga y amedrentaban a los vecinos, en la colonia San Juan Bautista, de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, en el municipio de Puebla.

Condenan con cuatro años de cárcel a Jesús "N" y Danya "N" por delitos contra la salud en Totimehuacán

Luego de reunir las pruebas que acreditaban la posible comisión de delitos, solicitó y obtuvo del juez de la causa, autorización para ejecutar una orden de cateo en el domicilio señalado en la denuncia.

Durante el operativo, las autoridades policiales aseguraron a Jesús "N" y Danya "N", así como tres kilos de marihuana, una planta de marihuana, 245 gramos 800 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, seis gramos 900 miligramos de clorhidrato de cocaína, una pieza con tetrahidrocannabinol, cuatro básculas y 21 mil 258 pesos.

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Los dos imputados y las sustancias fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal donde se aportaron los datos de prueba ante el juez, quien determinó la condena de cuatro años de prisión, así como al pago de la multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA's), equivalente a nueve mil 384 pesos.

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Con información de N+

JAPR