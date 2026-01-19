Aseguran a Pareja con Más de 50 Dosis de Marihuana y Cristal en Puebla

Una pareja de presuntos narcomenudistas fue detenida por la presunta distribución de diversos envoltorios con droga en el municipio de Tehuacán en Puebla.

La detención de un hombre y una mujer en la Colonia Aeropuerto, es parte de la estrategia en seguridad para impedir la venta de sustancias prohibidas.

Como resultado de las labores para combatir la distribución de sustancias ilícitas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Municipal de Tehuacán, detuvieron a dos personas en un operativo conjunto.

Detienen fuerzas de seguridad a dos presuntos narcomenudistas en Tehuacán, Puebla

De acuerdo con el reporte de la Policía Estatal, en la Colonia Aeropuerto fueron ubicados y arrestados María de Jesús "N" de 50 años y Vicente "N" de 47 años, quienes pretendían distribuir diversos envoltorios con posible droga.

Las autoridades aseguraron más de 90 dosis de marihuana y cristal, así como 50 recipientes para el consumo de estas sustancias. La pareja quedó a disposición del agente del Ministerio Público por su probable participación en delitos contra la salud.

Detienen a presuntos integrantes de un grupo delictivo con armas largas en Puebla

El pasado 6 de enero de 2026 se logró la detención de nueve hombres en el municipio poblano de Tecamachalco, presuntos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia.

Detenidos Integrantes Grupo Delictivo en Santa Lucía Puebla

Cinco de los ahora detenidos provenían de los estados de Baja California Sur, Veracruz y Oaxaca, mientras que los cuatro restantes son poblanos. Se trata de Eduardo “N”, alias “El Gordo”; Alex Rigoberto “N”, alias “El Temach”; Paulino “N”, Ernesto Brayan “N”, Miguel Ángel “N”, Cristian “N”, Javier “N”, Uriel Hilario “N”, y José Miguel “N”.

