Incineran Más de 150 Kilogramos de Narcóticos en Puebla; Esto Quemaron

Este miércoles 4 de febrero de 2026 la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que incineró más de 156 kilogramos de narcóticos en el estado de Puebla, relacionados con 50 expedientes.

Dicha quema se realizó con el objetivo de dar el debido cumplimiento a las obligaciones que rigen la actuación del Ministerio Público Federal, en términos de transparencia y de destino legal de los bienes y objetos que se encuentran a disposición de la Fiscalía del orden federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla llevó a cabo la incineración de 156 kilos 770 gramos 650 miligramos y 74 unidades de narcóticos, relacionadas con 50 expedientes.

El evento se llevó a cabo en presencia del Órgano Interno de Control y contó con el apoyo de la Policía Federal Ministerial, peritos de la institución, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Estatal, Bomberos y Protección Civil.

En el evento se incineraron 87 kilos 205 gramos 400 miligramos de marihuana, 50 kilos 167 gramos 400 miligramos de cocaína, tres kilos 436 gramos 400 miligramos de cannabidol, seis kilos 995 gramos 400 miligramos de hexahidrocannabidol, dos kilos 335 gramos 900 miligramos de preparado de cannabis, un kilo 526 gramos de cannabidol CBD, un kilo 273 gramos 750 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 404 gramos 400 miligramos de cannabidol.

También fueron destruidas 15 unidades de clobenzorex, 56 unidades de clorhidrato de clobenzorex, tres unidades de clorhidrato de metanfetamina y 77 objetos de delito, entre ellos inhibidores de señal, mochilas, bolsas, encendedores, básculas, entre otros.

Detienen a estudiante por vender droga en escuela de Puebla

Derivado del Operativo Guardianes de La Paz de Puebla, policías municipales lograron la detención de un alumno del Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla Gral. Juan Crisóstomo Bonilla (BINE) por presunta venta de droga.

El estudiante quedó detenido por las autoridades y es investigado por el delito de venta de droga al interior de la de la institución educativa, además, las autoridades informaron que en algunas instituciones tienen operativos permanentes para garantizar la seguridad de los escolares.

