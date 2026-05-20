Hallaron sin Vida a una Adolescente en su Azotea en Junta Auxiliar de Acatzingo, Puebla

Este miércoles 19 de mayo de 2026 se dio a conocer la sentencia de 50 años de prisión contra Alejandro “N” por el feminicidio de una adolescente en el municipio poblano de Acatzingo.

La joven de 17 años de edad fue encontrada sin vida y con heridas hechas con un objeto punzocortante en una azotea de una vivienda ubicada en la junta auxiliar de San Sebastián Villanueva.

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Hallan sin vida a una adolescente en una azotea de Acatzingo, Puebla

De acuerdo con las investigaciones, el 30 de octubre de 2023 autoridades tomaron conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente de 17 años de edad en la azotea de un domicilio ubicado en la junta auxiliar de San Sebastián Villanueva.

Las indagatorias permitieron establecer que, previo a los hechos, la víctima sostuvo una discusión con el hoy sentenciado, quien la lesionó con un instrumento punzocortante, provocándole heridas que le ocasionaron la muerte.

Sentencian a Alejandro “N” por feminicidio de una menor de edad en Acatzingo, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Alejandro “N”, de 21 años, por su responsabilidad en el delito de feminicidio, derivado de hechos registrados en el municipio de Acatzingo.

Una Mujer de la Tercera Edad Fue Apuñalada con Desarmador por su Esposo en Puebla

Con base en los datos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, el pasado 14 de mayo la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria de 50 años de prisión, además de imponer una multa de 750 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

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Con información de N+

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