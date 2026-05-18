Pareja Asesina a una Mujer de la Tercera Edad por Negarse a Prestarles Dinero en Tlaxcala

Un hombre y una mujer identificados como Guadalupe y Carina "N" fueron detenidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala acusados del feminicidio de una adulta mayor de 83 años ocurrido en Apizaco.

El 24 julio de 2025, María de Jesús de 83 años de edad se encontraba al interior de su vivienda ubicada en la calle Niños Héroes, en la colonia Cerrito de Guadalupe, cuando la pareja irrumpió su domicilio.

La víctima era una mujer viuda que substía con la pensión que le dejó su esposo y con el apoyo que le daba el Gobierno Federal, siendo esto un motivo clave para que los delincuentes cometieran este crimen.

Ese día Guadalupe "N" de 55 años, y Carina "N" de 45 años llegaron a pedirle dinero prestado a la mujer; A pesar de que con anterioridad María de Jesús ya les había prestado dinero, esta vez se negó a hacerlo.

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Debido a que la adulta mayor no quiso prestarles el dinero, la pareja se tornó violenta y procedió a amarrarla para que les dijera en dónde se encontraba el efectivo.

Luego de varias agresiones la mujer de la tercera edad terminó perdiendo la vida, por los que la pareja la cubrió con una cobija y comenzaron a buscar el dinero por toda la casa, para finalmente darse a la fuga.

Días después, al no tener respuesta de ella, sus familiares localizaron el cuerpo sin vida de María de Jesús, por lo que levantaron una denuncia correspondiente ante las autoridades, mismas quienes llevaron acabo las diligencias correspondientes.

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Carina y Guadalupe "N detenidos tras feminicidio ocurrido el 24 julio de 2025 en Apizaco, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó este 18 de mayo de 2026 la detención de Carina y Guadalupe "N" por su probable responsabilidad en este feminicidio ocurrido en el municipio de Apizaco.

La pareja imputada fue localizada y detenida en San Luis Apizaquito, tras cumplimentarse el mandamiento judicial emitido por un Juez de Control gracias a la integración de datos de prueba.

La mujer y el hombre permanecerán en prisión preventiva mientras llevaban acabo su proceso legal correspondiente como parte de las acciones para hacer justicia por la muerte de la adulta mayor.

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Con información de N+

MCS