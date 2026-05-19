Policías Rescatan a Mujer que Estaba Siendo Agredida por su Pareja en Puebla
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La víctima ya contaba con medidas de protección emitidas por el Ministerio Público, por lo que Alfredo “N” fue detenido por las autoridades.
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Una llamada de auxilio salvó a una mujer de un desenlace fatal en el estado de Puebla, la víctima estaba siendo golpeada por su pareja hasta que finalmente la Policía Municipal de Amozoc llegó a su rescate.
De acuerdo a las autoridades, a través de una llamada al 9-1-1, la mujer refirió haber sido agredida y amenazada por su pareja por lo que rápidamente el cuerpo de seguridad se movilizó a su vivienda.
Cabe señalar que la víctima ya contaba con medidas de protección emitidas por el Ministerio Público, derivado a que anteriormente había denunciado estos actos de violencia familiar.
Alfredo "N" detenido en Amozoc por presunta violencia familiar
Gracias a la atención inmediata de elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, con apoyo de unidades de reacción y la Secretaría de Marina, se logró la detención de Alfredo “N”, señalado por presunta violencia familiar, quien mostraba una conducta agresiva contra su pareja, familiares y autoridades.
Las autoridades destacaron que detener a quienes violentan a otras personas no solo protege a las víctimas también previene a que la agresiones escalen y salvaguardan la integridad de familias enteras, por lo que es importante reportar a las autoridades cualquier tipo de violencia familiar para incluso poder salvar vidas.
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Resultados de seguridad en Puebla este mayo de 2026
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla dio a conocer que a través de 236 acciones operativas del 11 al 17 de mayo lograron:
- 105 personas detenidas
- 60 vehículos recuperados
- 40 aseguramientos de unidades
- 395 envoltorios de marihuana, cocaína y cristal asegurados
- aseguraron plantíos de marihuana y amapola
- 12 armas de fuego retiradas de las calles
- 3 tomas clandestinas inhabilitadas
- 740 litros de gasolina decomisos
Por otra parte, dijo que en los Centros Penitenciarios de Puebla se han asegurado:
- 85 objetos punzocortantes
- 19 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas
- 15 teléfonos celulares, bocinas y agujas para tatuar
En Coronango detuvieron a cuatro hombres, tres de ellos originarios de Venezuela y vinculados al robo de transporte de carga; El aseguramiento se logró gracias a las estrategias implementadas en la autopista México-Puebla.
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Con información de N+
MCS