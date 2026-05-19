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Policías Rescatan a Mujer que Estaba Siendo Agredida por su Pareja en Puebla

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La víctima ya contaba con medidas de protección emitidas por el Ministerio Público, por lo que Alfredo “N” fue detenido por las autoridades.

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Alfredo "N" detenido por presunta violencia familiar en Puebla. Foto: SSC Amozoc

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Una llamada de auxilio salvó a una mujer de un desenlace fatal en el estado de Puebla, la víctima estaba siendo golpeada por su pareja hasta que finalmente la Policía Municipal de Amozoc llegó a su rescate.

De acuerdo a las autoridades, a través de una llamada al 9-1-1, la mujer refirió haber sido agredida y amenazada por su pareja por lo que rápidamente el cuerpo de seguridad se movilizó a su vivienda.

Cabe señalar que la víctima ya contaba con medidas de protección emitidas por el Ministerio Público, derivado a que anteriormente había denunciado estos actos de violencia familiar.

Alfredo "N" detenido en Amozoc por presunta violencia familiar

Gracias a la atención inmediata de elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, con apoyo de unidades de reacción y la Secretaría de Marina, se logró la detención de Alfredo “N”, señalado por presunta violencia familiar, quien mostraba una conducta agresiva contra su pareja, familiares y autoridades.

Las autoridades destacaron que detener a quienes violentan a otras personas no solo protege a las víctimas también previene a que la agresiones escalen y salvaguardan la integridad de familias enteras, por lo que es importante reportar a las autoridades cualquier tipo de violencia familiar para incluso poder salvar vidas.

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Resultados de seguridad en Puebla este mayo de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla dio a conocer que a través de 236 acciones operativas del 11 al 17 de mayo lograron:

  • 105 personas detenidas
  • 60 vehículos recuperados
  • 40 aseguramientos de unidades 
  • 395 envoltorios de marihuana, cocaína y cristal asegurados
  • aseguraron plantíos de marihuana y amapola
  • 12 armas de fuego retiradas de las calles
  • 3 tomas clandestinas inhabilitadas
  • 740 litros de gasolina decomisos

Por otra parte, dijo que en los Centros Penitenciarios de Puebla se han asegurado:

  • 85 objetos punzocortantes
  • 19 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas 
  • 15 teléfonos celulares, bocinas y agujas para tatuar

Decomisan Más de 40 Objetos Prohibidos en el Penal de Huauchinango, Puebla

En Coronango detuvieron a cuatro hombres, tres de ellos originarios de Venezuela y vinculados al robo de transporte de carga; El aseguramiento se logró gracias a las estrategias implementadas en la autopista México-Puebla.

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