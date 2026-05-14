Detienen a Cuatro Sujetos por Presunto Robo a Transporte de Carga en Coronango, Puebla

Este jueves 14 de mayo de 2026 se dieron a conocer las detenciones de cuatro sujetos presuntamente relacionados con el robo a transporte de carga en el municipio poblano de Coronango.

Durante el operativo que permitió los arrestos, las autoridades lograron asegurar un inhibidor de señal, un arma de fuego, cartuchos útiles, posible droga y una camioneta.

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Detienen a cuatro hombres por robo a transporte de carga en Coronango, Puebla

Resultado de labores de investigación e inteligencia y del seguimiento a una denuncia anónima, autoridades de los tres órdenes de gobierno lograron la detención de cuatro hombres presuntamente vinculados con el robo al transporte de carga.

En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango.

Durante esta intervención que permitió realizar los arrestos, fueron asegurados un inhibidor de señal, un arma de fuego, cartuchos útiles, posible droga y una camioneta.

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Detienen a Arturo “N” en posesión de nueve bolsas con marihuana en Tlaxcala

El pasado 13 de mayo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala detuvieron a Arturo “N” por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la capital del estado.

La detención ocurrió durante recorridos de vigilancia, cuando elementos de la Dirección de Investigación de la SSC Tlaxcla detectaron que conducía un vehículo de forma negligente.

Al realizar una revisión preventiva, encontraron nueve bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente.

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Con información de N+

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