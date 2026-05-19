Capturan a "El Pony" tras Asesinato de Diez Personas en un Rancho de Tehuitzingo, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de un hombre identificado como Juan Manuel "N" alias "El Pony" como uno de los presuntos responsables de la masacre que dejó sin vida a diez personas en un rancho de Texcalapa ubicado en Tehuitzingo, Puebla.

De manera preliminar se sabe que el señalado es familiar del dueño de dicho inmueble y presunto integrante de una banda delictiva la cual se dedica al robo de ganado.

Además, se presume que durante este multihomicidio también fueron robados alrededor de 800 mil pesos que presuntamente la familia tenía para comprar ganado.

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Detenido Juan Manuel "N" alias "El Pony" tras masacre en Tehuitzingo, Puebla

Luego de las pruebas recabadas, agentes de investigación dieron con Juan Manuel "N" alias "El Pony", quien se presume que era hijo de uno de los trabajadores del rancho, en donde tuvo un trato desigual.

Se sabe que el joven fue asegurado en Tehuitzingo la noche de este lunes 18 de mayo, un día después del multihomicidio; Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

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La Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, mencionó que continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad del hoy detenido.

La Fiscal explicó que el móvil del crimen es un conflicto familiar; Además, informó que entre las víctimas están Cecilio, de 55 años; Marcela, de 48 años; José, de 16 años; Gabriela, de 22 años; Roberto, de 35 años; Marta, de 29 años; y Carolina, de apenas 1 mes de nacida y quien falleció por asfixia pues el cuerpo de su madre le cayó encima cuando fue baleada.

También confirmó que Efrén, de 50 años; José, de 59 años y Kevin, de 15 años; fueron los trabajadores que también fallecieron en el rancho.

Sin dar más detalles sobre los delitos que se le imputan, la Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó que el detenido quedo a disposición de las autoridades ministeriales.

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Con información de N+

MCS